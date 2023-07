Incidente per Alessandra Somensi, auto distrutta: "Il tipo mi ha piantato lì"

Una foto con una targa in mano e una didascalia che parla chiaro: "Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili, sarò assente per un po'". Pomeriggio di paura per Alessandra Somensi, milanese 28enne diventata famosa per la partecipazione al programma di Maria De Filippi, "Uomini e donne".

Stando a quanto lei stessa ha raccontato, infatti, la ragazza è rimasta coinvolta in un incidente d'auto. Fortunatamente non ha riportato lesioni fisiche dopo l'urto con un'altra macchina, ma ha distrutto il suo mezzo. E per di più, dopo lo schianto l'altro conducente è andato via di corsa - "Il tipo mi ha piantato lì" - perché doveva andare a un matrimonio, il suo. Il retroscena è emerso il giorno dopo l'incidente quando lo sposo, dopo la prima notte di nozze, è tornato da Alessandra per compilare la constatazione amichevole.

"Io sto bene - ha scritto poi la giovane sui social - ho solo la macchina da buttare e mi è rimasta la targa come gadget".