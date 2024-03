Chi era Alessandro Brunello, morto in un incidente a Milano

Maestro di pesistica, Tecnico del progetto nazionale giovanile, Preparatore atletico specialista nella forza. È come si descriveva nella suo bio di Instagram Alessandro Brunello, il 48enne che ha perso la vita giovedì mattina mentre si trovava in via Melchiorre Gioia a bordo del suo scooter. La sua passione, quella per il sollevamento pesi, era diventata il suo lavoro. Prima come atleta, poi come tecnico federale.

“Il percorso di Alessandro Brunello come preparatore atletico inizia con la Nazionale italiana di Skeleton nel 2007”, scrive lo stesso Alessandro sul sito della sua Asd, Alex Club, l’unica che si occupa di pesistica a Milano con sede in via Mottarone. Nel 2021 la sua carriera era stata premiata con un importante riconoscimento del Coni: la Palma di bronzo. Nato a Tradate e residente a Milano, in zona Cenisio, con la famiglia, Alessandro Brunello ha collaborato anche con gli atleti dei Lions di Bergamo e con quelli della Nazionale italiana di football americano Federico Pasquini e Federico Bianca vincitori del superbowl italiano nel 2008.

Stamattina Alessandro si trovava in via Melchiorre Gioia quando è stato travolto da un furgone che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe svoltato tagliandogli la strada in un punto in cui non avrebbe potuto. Alessandro è stato sbalzato dalla sella del suo Kymco sull’asfalto. Sul posto gli operatori del 118 lo avevano trovato in arresto cardiaco e la corsa al Niguarda non era stata sufficiente a salvargli la vita.