Gli amici ricordano Alessandro, il motociclista morto in un incidente in Trentino

Si chiamava Alessandro Crispiatico il motociclista milanese (di Trezzano Rosa) morto in un incidente stradale in Trentino. Lo schianto è avvenuto a Pellizzano, in val di Sole, sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, nel pomeriggio di domenica intorno alle 4.

L'incidente ha coinvolto un'automobile (una Golf) e due moto. Le condizioni di Alessandro erano apparse immediatamente disperate. Trasportato con urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, non ce l'ha fatta.

Nell'incidente sono rimasti feriti altri due 'centauri' e due persone a bordo della Golf. Uno di loro è stato liberato dai vigili del fuoco perché era rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto.

Sui social sono tanti amici che gli dedicano un pensiero. "Quando non riguardano noi le brutte notizie sembrano sempre lontane... Ovattate, ci rimaniamo male ma il tutto finisce lì. Questa volta - scrive un amico del centauro - è toccato a noi perdere un carissimo amico. Quando ho ricevuto la chiamata non ci volevo credere non ci potevo credere. Il dolore diventa palpabile, quando riguarda noi lo si può quasi toccare... E ci lascia impotenti. Addio Amico, Addio Alessandro Crispiatico che le strade che ora percorri siano più lievi".