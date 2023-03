Alessandro, il giovane allenatore di calcio morto in un incidente

È Alessandro Dallatorre, 26enne milanese, il ragazzo morto nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla nuova statale che collega Lecco a Ballabio. L'auto a bordo della quale viaggiava il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata frontalmente in galleria contro una macchina guidata da una 24enne, ricoverata in condizioni gravi in ospedale, ma non in pericolo di vita.

Laureato in Scienze politiche al Sacro Cuore, Alessandro lavorava da anni nel mondo del calcio giovanile. Adesso, come raccontava orgogliosamente sui social, era un allenatore delle squadre giovanili dell'Inter. Su Linkedin di sé scriveva: "Da anni nel mondo del calcio con passione e amore per questo sport". Su Facebook, invece, si rincorrono le foto di lui con gli amici e di lui sul campo del centro sportivo Giacinto Facchetti o davanti alla panchina delle juniores regionali del Cinisello, una delle sue prime esperienze. Poi erano venute la Lombardina, le Aquile della Brianza Taccona e un ruolo da direttore sportivo nella Pro Lissone.

Anche l'Inter ha voluto ricordare il 26enne: "A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre, dirigente accompagnatore del settore giovanile e della preagonistica maschile, sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste nella giornata di oggi, sabato 25 marzo", ha annunciato il club nerazzurro. "Inoltre in occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell'amichevole Inter U16-Parma U16, entrambe in programma domenica 26.03.2023, verrà osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare e le nostre squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio. Fc Internazionale Milano - ha concluso la società - si unisce al cordoglio per la scomparsa di Alessandro Dallatorre e, nel ricordarlo sconvolti dal dolore, abbraccia i suoi familiari".