Incidente in via Bergamo, morto Alessandro Egidi

È Alessandro Egidi il 24enne morto nell'incidente stradale in via Bergamo a Milano (zona Porta Romana) nella serata di martedì 29 marzo. Il fatto è stato reso noto da AnconaToday.

Tutto è accaduto intorno alle 19:30 all’incrocio tra via Bergamo e via Maffei, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione di Piazza Beccaria sembra che il 24enne, in sella a uno scooter Yamaha, stesse viaggiando lungo via Bergamo mentre la Volvo XC40 stesse attraversando l'incrocio in direzione via Lazio. Il sinistro mortale con ogni probabilità è stato innescato da una mancata precedenza. Il 24enne è morto poche ore dopo il ricovero al Policlinico dove era arrivato in ambulanza in codice rosso.

Secondo quanto appreso da AnconaToday il giovane stava rincasando dopo una giornata di lavoro in uno studio legale in cui era praticante avvocato. L'incidente mortale è avvenuto a poche decine di metri dalla sua abitazione.