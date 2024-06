Alessio Cassandro, travolto e ucciso dal pullman per Malpensa a Milano

Resta avvolta nel mistero la morte di Alessio Cassandro, l'uomo di 38 anni travolto e ucciso da un pullman diretto a Malpensa sul Cavalcavia del Ghisallo, all'alba di venerdì a Milano. Stando ai rilievi sembra che il trentottenne fosse già sdraiato a terra al momento dell'impatto con il mezzo pesante, che non presenta segni sulla carrozzeria.

L'incidente è intorno alle 4 del mattino tra via Sant'Elia e il cavalcavia del Ghisallo sulla carreggiata in direzione hinterland, come puntualizzato da via Beccaria. Poco prima di imboccare il ponte verso l'autostrada l'autista del Malpensa Shuttle si è trovato di fronte un uomo steso a terra, avrebbe cercato di evitarlo, ma è stato tutto inutile. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, oltre al personale dei vigili del fuoco.

Il corpo straziato è stato estratto dal mezzo dai pompieri e affidato ai sanitari, ma è stato tutto inutile. Sotto choc l'autista del pullman, accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Sacco. Non è ancora chiaro perché Alessio Cassandro, residente con la moglie a Senago (Milano) si trovasse nel vialone, una strada a quattro corsie per senso di marcia dove possono transitare solo mezzi a motore.

L'auto dell'uomo è stata trovata in piazzale ai Laghi, poco distante. Le ipotesi aperte sono diverse: dal malore, dopo che per qualche ragione l'uomo fosse uscito fuori dalla auto in stato confusionale, all'aggressione, l'uomo aveva con sé il cellulare, al gesto volontario.