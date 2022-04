Alexandra, la 25enne morta dopo un incidente con la moto

Stava viaggiano con un'amica per raggiungere Milano ma è morta in un incidente. Alexandra Alexei, 25 anni, di origini romene è morta sabato mattina lungo la strada Paullese, nel tratto di ex statale che costeggia Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona. Lo schianto è avvento alle 11.30 e sul posto sono intervenuti due equipaggi del 118, su ambulanza e automedica.

Stando ai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, la 25enne, residente a Montodine, ha perso da sola il controllo della moto, una Yamaha R3 e si è andata a schiantare contro il guard-rail: un impatto violentissimo. L'amica della vittima, che guidava una proprio moto, non è rimasta ferita.

Le cause dell'incidente non sono chiare anche se le cronache locali riferiscono che quel tratto di strada sia in condizioni non de tutto sicure e presenti una serie di irregolarità dell'asfalto.