Incidente in via Alserio a Milano: travolto e ucciso mentre attraversa sulle strisce

I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma non è servito a nulla. È morto intorno alle 10:30 il 78enne che nella mattinata di venerdì 6 agosto era stato travolto da un'auto in via Alserio a Milano (zona Isola).

L'incidente era avvenuto intorno alle 6:10 all'altezza di via Pollaiuolo, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembra che il 78enne stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da una Ford guidata da un uomo di 34 anni.

Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 78enne, privo di sensi, era stato intubato e trasportato in condizioni disperate al Niguarda. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma non è servito a nulla. Il 34enne alla guida dell'automobile dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale.