Incidente sull'alzaia del Naviglio Pavese, perde il controllo della moto e cade: gravissimo

Un motociclista di 59 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in Alzaia Naviglio Pavese a Milano nel primo pomeriggio di mercoledì 27 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 13:15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 59enne sia rovinato al suolo dopo aver perso il controllo del mezzo (non sembrano esserci altri mezzi coinvolti).

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzati dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico e un trauma al volto; le sue condizioni sono gravi.