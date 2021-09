Albairate, colto da malore mentre è in bici: gravissimo

È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 6 settembre in via Cavour ad Albairate

Prima il malore, poi la caduta dalla bici e la corsa al pronto soccorso con l'ambulanza. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Magenta il 68enne che è rovinato a terra mentre era in sella alla sua bici in via Cavour ad Albairate (hinterland ovest di Milano) nel tardo pomeriggio di lunedì 6 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 19:05, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Le condizioni del 68enne sono subito apparse critiche, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e lo hanno accompagnato con la massima urgenza all'ospedale di Magenta. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.