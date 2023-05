Ambulanza si schianta contro un'auto in corso Buenos Aires

Un'ambulanza si è scontrata contro un'auto dopo le 22 di martedì, in corso Buenos Aires, all'incrocio con via Giovanni da Palestrina. Sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, 3 persone: una donna 24enne e due uomini di 26 e 56 anni.

Per cause da accertare, il mezzo di soccorso ha centrato frontalmente una Peugeot 207. Nella zona, in quel momento, c'era una pioggia battente. Subito sono giunti sul posto i colleghi del 118 che hanno stabilizzato i feriti. Nessuno di loro rischia la vita. Sono stati portati in codice verde al Policlinico e al Niguarda.

La polizia locale ha effettuato i rilievi. La carreggiata è stata riaperta dopo poco tempo.