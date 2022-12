Incidente in viale Scarampo a Milano: ambulanza in emergenza si ribalta

Un'ambulanza si è ribaltata all'incrocio tra viale Scarampo e Teodorico a Milano (zona Portello) nella serata di giovedì 1° dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30 nei pressi dell'ex Fiera, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito da MilanoToday il mezzo della Croce rosa celeste stava viaggiando in emergenza, con sirena e lampeggiante acceso, e stava per intervenire a Quarto Oggiaro (non trasportava alcun paziente). Arrivata all'incrocio - per cause in via di accertamento - ha impattato contro una Peugeot 2008. L'urto è stato devastante: ha distrutto l'automobile e fatto ribaltare il mezzo di soccorso.

Inizialmente le condizioni dei feriti, tutti soccorritori, sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva attivato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto e sono stati accompagnati in codice verde al Fatebenefratelli. Illesi, invece, i passeggeri dell'auto.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte dell'incrocio è stato chiuso al traffico. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.