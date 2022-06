Ambulanza con uomo in coma a bordo si schianta mentre va in ospedale

La corsa verso l'ospedale e lo scontro. Grave incidente stradale lunedì pomeriggio a Milano, dove un'ambulanza che viaggiava verso il pronto soccorso è rimasta coinvolto in uno schianto con un'auto.

Tutto è successo poco dopo le 14.30 all'incrocio tra viale Lombardia e via Vallazze. Lì, stando a quanto finora appreso, un mezzo della Sos di Sesto San Giovanni - con a bordo un 83enne che aveva avuto un malore in casa - è finita contro una seconda vettura.

Sul posto sono subito intervenute altre due ambulanze e un'auto medica per valutare tutti i feriti. L'anziano, che era già in coma, è stato caricato su un altro mezzo di soccorso e trasportato alla clinica Città Studi, la sua destinazione iniziale. L'equipaggio dell'ambulanza della Sos e il guidatore della macchina non hanno avuto invece bisogno del ricovero.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno ora il compito di ricostruire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.