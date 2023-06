Andrea Mastropaolo, il papà 29enne morto in un incidente

Andrea Mastropaolo è morto sul colpo. L'incidente non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo, 29 anni, ha perso la vita lunedì a Verderio, nel Lecchese. Residente a Busnago (Monza Brianza), Andrea era partito proprio dalla sua abitazione brianzola quando, dopo aver perso il controllo del veicolo, si è schiantato. L'incidente si è verificato intorno alle 20.30.

Il giovane era alla guida della sua auto quando, secondo quanto al momento emerso, dopo averne perso il controllo, sarebbe andato a sbattere contro il muro di recinzione di una casa posta dall'altra parte della carreggiata. L'auto si è accartocciata su se stessa e le condizioni del giovane sono apparse subito drammatiche. Sono stati purtroppo inutili i tentativi di soccorso dei volontari della Croce Bianca di Merate inviati sul posto dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza insieme a un'automedica e a un'autoinfermieristica.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco (anche con la gru da Milano) e la strada provinciale 55 è stata chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia per permettere l'esecuzione delle operazioni di soccorso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Merate. Dalle prime informazioni a disposizione sembra che il ragazzo abbia fatto tutto in autonomia e non risultano coinvolti altri veicoli.

Andrea Mastropaolo era un giovane papà e in quel momento era in viaggio verso casa della mamma. I famigliari si sono portati rapidamente nella zona dell'incidente: la madre, 58 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario a causa di un malore.