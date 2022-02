Andrea Tassari, il 21enne morto travolto da un'auto in un incidente

Andrea Tassari, 21 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la Vigevanese a Cesano Boscone (hinterland Ovest di Milano) nella serata di sabato 26 febbraio. Il giovane morto sul colpo, è ora ricordato sui social da amici e parenti, inclusa la madre. La donna ha scritto parole di sconforto: "Me l'hanno ammazzato, passava sulle strisce, un testimone di fronte ha visto tutto, l'automobilista forse andava troppo veloce e le altre macchine dietro hanno frenato di colpo. Aveva solo 21 anni, stava tornando tranquillo dalla stazione, attraversava sulle strisce. Siamo morti anche noi, non doveva finire così la sua vita. Andrea era un ragazzo, aveva solo 21 anni, era un ragazzo speciale, gli piaceva ballare, cantare, studiare. Siamo disperati".

L'incidente in cui ha perso la vita Andrea

Tutto è accaduto poco prima delle 20 nel tratto in cui si affacciano diversi grandi centri commerciali. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale: secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe cercato di attraversare la strada statale (tre corsie per senso di marcia) in un punto lontano dal semaforo e scavalcando il guardrail, anche se il messaggio della madre, che riporta le parole di un testimone, sostiene che il figlio fosse sulle strisce.

L'automobilista che se l'è trovato davanti, nella corsia centrale, non avrebbe neanche fatto in tempo a frenare. L'impatto è stato violentissimo e il 21enne è morto sul colpo: i sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini faranno luce sulle dinamiche.