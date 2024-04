Andrea Dall'Armi, il carabiniere morto in un incidente stradale

Aveva 49 anni il carabiniere morto in seguito a un incidente stradale alle cinque del pomeriggio di martedì 2 aprile. Si chiamava Andrea Dall'Armi ed era il responsabile della centrale operativa del comando provinciale dell'Arma. In quel momento era fuori servizio, in sella a uno scooter in direzione Pavia sulla statale 35 all'altezza di Borgarello, quando un furgone ha svoltato a sinistra e lo ha investito.

Dall'Armi è rimasto schiacciato dalle ruote posteriori del furgone ed è stato trascinato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che lo hanno estratto. Il militare era in arresto cardiocircolatorio. È stato rianimato e portato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove purtroppo è deceduto. La polizia stradale si sta occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sottufficiale, Dall'Armi aveva prestato servizio a lungo a Milano come capo equipaggio al Radiomobile e capo turno della centrale operativa. Dal 2011 era comandante della centrale operativa di Pavia, dove coordinava il lavoro e i movimenti dei colleghi. Era anche segretario provinciale del Sim (Sindacato Italiano Militari) Carabinieri di Pavia. Viveva a Giussago, vicino al luogo dell'incidente. Lascia la moglie Gabriela e una figlia di 14 anni.

Il ricordo del sindacato

"Più che un collega è stato sempre un ottimo amico, presente, disponibile, pronto a risolvere problemi dei colleghi", dichiara Domenico Carratù, della segreteria provinciale del Sim Carabinieri. "In questo triste giorno - si legge in una nota del Sim nazionale - siamo vicini alla moglie, alla figlia adolescente e a tutti i suoi cari. Il destino beffardo ha voluto che ci lasciasse proprio nel giorno in cui questa associazione sindacale ha ottenuto ufficialmente, dalla funzione pubblica, la rappresentatività quale primo sindacato, per cui Andrea ha grande merito.

Sei stato e resterai per sempre nei nostri cuori e anche se non sarai qui con noi a raccogliere i frutti di questo importante traguardo, questo successo è anche tuo".