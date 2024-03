Angelo Maugeri morto nello schianto con la moto appena comprata

Il primo giro sulla moto nuova. Poi il dramma. È Angelo Salvatore Maugeri, 46enne di Cornate d'Adda, in Brianza, l'uomo morto sabato pomeriggio in un tragico schianto avvenuto poco dopo l'una sulla Sp90 a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona.

Maugeri, stando a quanto finora appreso, era in sella alla sua Kawasaki e sarebbe finito contro una Volkswagen Polo all'incrocio tra la provinciale per Cassano d'Adda, nel Milanese, e la strada che porta nella zona industriale verso Casirate d'Adda. Nello scontro, l'uomo è stato sbalzato a oltre dieci metri di distanza e per lui non c'è stato nulla da fare: quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Pare che Maugeri avesse acquistato la moto soltanto poche ore prima e che quindi verosimilmente stesse facendo un giro per provare il suo nuovo mezzo. La 19enne alla guida della macchina è rimasta lievemente ferita. In corso gli accertamenti per accertare le responsabilità dello schianto.