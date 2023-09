Turista milanese travolta e uccisa da un furgone: "Me la sono trovata davanti"

Travolta al buio mentre attraversava la via Domiziana. Morta sul colpo. È la tragedia che si è consumata nella tarda serata di mercoledì a Sessa Aurunca, nel Casertano, sulla strada statale 7 quater in prossimità, dove Annalisa Uccellini, 43enne turista di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, stava attraversando la strada quando è stata falciata da un furgone Peugeot Partner.

Alla guida del veicolo D. G., 68enne di Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Ancora sotto shock il conducente ha allertato il 112. Ai militari della compagnia di Sessa Aurunca giunti sul posto ha solo farfugliato: "Me la sono trovata davanti, è comparsa dal nulla dal buio. Ho frenato ma lei era già a terra".

La donna a seguito del violento impatto ha riportato lesioni gravissime che non le hanno lasciato scampo. Il personale del 118 accorso non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del conducente del furgone, per ora indagato a piede libero.