Antonella Bigliotto morta in un incidente in Kenya: era la moglie di Alfredo Vismara

Tragedia in Kenya. Una turista italiana di 79 anni, Antonella Bigliotto, nata e residente a Milano, è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Kilifi a Malindi. La vittima era appena arrivata all'aeroporto di Mombasa insieme al marito e stava raggiungendo proprio Malindi. La macchina su cui viaggiava la coppia, guidata da un uomo del posto, avrebbe però tamponato un camion e per la 79enne non ci sarebbe stato nulla da fare: è deceduta praticamente sul colpo.

La donna, stando a quanto riporta malindikenya.net, il portale degli italiani in Kenya, frequentava da anni il paese africano proprio con il marito, il campione e maestro di judo, Alfredo Vismara, lì "conosciuto e apprezzato da tutti anche per lo splendido contributo che ha dato allo sport del Judo", insegnandolo ai giovani del posto. I due avrebbero dovuto trascorrere le vacanze di Natale e Capodanno in Africa, la loro seconda casa dove facevano del bene ed erano impegnati in progetti di solidarietà.

Nell'incidente Vismara avrebbe riportato soltanto delle contusioni e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L'ambasciata d'Italia in Kenya sta seguendo il caso.