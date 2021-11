Antonio, l'uomo morto davanti agli occhi della figlia 15enne in un incidente

Il cuore di Antonio V. si è fermato nell'istante immediatamente successivo all'incidente: morto sul colpo, come si suol dire in questi casi con toni da bollettino della strage del sabato sera. Come se di soli numeri si trattasse. Invece, Antonio, 49 anni, non era un numero per nessuno. E molto meno per la figlia di 15 anni che giovedì sera viaggiava con lui, come passeggera, sullo scooter Kymco che si è scontrato contro una Dacia Logan guidata da un 19enne. Uno schianto violentissimo che ha paralizzato l'incrocio tra via Cechov e via Adolfo Omodeo, nei pressi della piscina di Lampugnano a Milano.

Il mondo di Antonio V., ricordato e apprezzato oggi sui social da amici e colleghi, è finito intorno alle 17 di un giorno feriale qualsiasi. Tra le auto della città assorta nel tran tran quotidiano. Minuti infiniti per i soccorritori sul posto e, soprattutto, per la figlia adolescente, che non ha mai perso coscienza. Che, quindi, con molta probabilità ha capito tutto quello che stava succedendo al suo papà.

Il 49enne, portato via con l'ambulanza dal personale sanitario direzione ospedale San Carlo e con manovre rianimatorie in corso, non si è mai ripreso. Un gesto, forse, anche di pietà nei confronti della figlia distesa in una barella "accanto" all'uomo e soccorsa da un altro equipaggio. Il trauma cranico e le lesioni a braccia e gambe che l'hanno costretta al viaggio d'urgenza verso il Niguarda, per lei saranno le ferite più "facili" da superare.

Per capire la dinamica dello scontro, la polizia locale ha inviato in Cechov diverse pattuglie. I "ghisa" hanno gestito il traffico per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza e poi hanno fatto i rilievi. L'incrocio in questione, di fronte ai Giardini pubblici Vieira de Mello, è regolato da semafori: per cui sarà necessario stabilire se uno dei due veicoli coinvolti non abbia rispettato il segnale.