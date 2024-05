Anziano di 84 anni travolto da un'auto: è grave

Grave incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 22 maggio a Saronno. Un'auto ha investito un uomo mentre attraversava la strada. La vittima, 84 anni, è stata portata con urgenza in pronto soccorso. Si trova ora in condizioni delicate.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 13.50 in via Roma, all'angolo con via XXIV maggio. Le condizioni dell'84enne sono apparse subito gravi: l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul luogo dell'incidente un'auto medica, un'auto infermieristica e un'ambulanza. L'uomo ha riportato gravi traumi alla testa, al bacino e agli arti.

Gli operatori hanno trasportato la vittima in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto anche gli agenti di polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica esatta del sinistro.