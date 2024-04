Dimentica il freno a mano e la sua auto lo investe: uomo morto

Probabilmente ha dimenticato d'inserire il freno a mano e la sua auto lo ha travolto e ucciso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di lunedì, a Castelveccana (Varese). A perdere la vita è un uomo di 95 anni, morto sul colpo.

L'anziano ha fermato l'auto in viale Europa, dove risiedeva, ed è sceso per aprire il cancello. La macchina, un pesante fuori strada d'epoca, è scivolata schiacciandolo contro il cancello di casa. Inutili i soccorsi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivata con due equipaggi su automedica e ambulanza.

L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco mentre per accertare la dinamica esatta della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Luino. L'incidente ricorda in tutto e per tutto quello avvenuto a inizio aprile a Vertova (Bergamo). In quel caso il 73enne Francesco Zucclini era stato travolto dal suo Fiat Doblò. A trovarlo senza vita era stata la figlia.