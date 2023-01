Incidente ad Arconate, schianto tra un'auto e una moto: morto un ragazzo

Un motociclista di 24 anni, Adamo Morandi, è morto in seguito a un incidente sulla strada provinciale 34 che collega Buscate ad Arconate (hinterland nord ovest di Milano) nel pomeriggio di mercoledì 4 gennaio.

Tutto è accaduto poco dopo le 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del motociclista sono subito apparse gravi: il 24enne è stato prima sbalzato sull'asfalto e poi sul ciglio della strada dopo un violento impatto con una Opel Zafira. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano ma purtroppo è morto durante il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell'incidente, oltre polizia locale e vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, cui sono affidati i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro. Secondo quanto ricostruito finora sembra che la moto stesse procedendo da Buscate verso Arconate e abbia impattato con la Opel Zafira, guidata da una ragazza di 23 anni, che si stava immettendo sulla provinciale dall'uscita di un autolavaggio.