Incidente ad Arconate, auto travolge un monopattino: grave un 61enne

Prima l'impatto con l'auto e la rovinosa caduta a terra, poi la corsa in codice rosso all'ospedale di Legnano. Lotta tra la vita e la morte il 61enne in "sella" a un monopattino che è stato travolto da un'auto lungo la Strada Provinciale 129 ad Arconate (hinterland Nord-Ovest di Milano) nel tardo pomeriggio di giovedì 9 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 19:10 lungo l'arteria stradale che collega Arconate e Inveruno, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia locale. Secondo una prima ricostruzione il 61enne sarebbe stato urtato da un'auto che lo avrebbe sbalzato sull'asfalto per alcuni metri. Un impatto tremendo che gli ha causato un gravissimo trauma cranico.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e l'elicottero in codice rosso. Il 61enne, privo di conoscenza, è stato portato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano; le sue condizioni sono gravi.

Incidenti col monopattino e le idee della Regione

Un altro incidente con un monopattino elettrico si è verificato in via Bergamo a Milano intorno alle 3:15 di venerdì 10 settembre. In un primo momento le condizioni del conducente del mezzo - un ragazzo di 26 anni - erano apparse gravi, ma fortunatamente col passare dei minuti i traumi si sono rivelati meno seri: è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli.

Lunedì 30 agosto, invece, un ragazzino di 13 anni (Fabio Mosca) era morto proprio in seguito a una rovinosa caduta da un monopattino elettrico. Dopo il drammatico incidente la Regione ha messo nero su bianco una proposta di legge da presentare al Parlamento per la modifica di alcune delle disposizioni riguardanti l'utilizzo dei monopattini elettrici. La squadra di Fontana, in sostanza, chiede casco obbligatorio per tutti, limite d'età alzato e assicurazione.