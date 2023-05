Incidente ad Arese, ragazzo travolto da un bus: finisce in ospedale

Prima l'incidente, poi la corsa in ospedale. Un ragazzo di 16 anni è stato urtato da un bus in viale Sempione ad Arese (hinterland nord di Milano) nella mattinata di lunedì 22 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 11, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Arese, intervenuta per i rilievi.

Inizialmente le condizioni del giovane sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato, è poi stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.