Schianto sulla provinciale ad Arluno (Milano): feriti diversi ragazzi

Un incidente stradale ha coinvolto tre ragazzi la mattina presto di domenica nei pressi di Arluno (Milano), sulla provinciale 229, via San Carlo, a pochi metri dall'ingresso nella cittadina.

Da quanto è emerso, l'auto dove viaggiavano i giovani si è ribaltata quando erano da poco passate le 5.20. Non è chiaro se si sia trattata di distrazione o sia stato coinvolto un altro mezzo. I giovani sono rimasti feriti in condizioni serie, anche se non sono in pericolo di vita: si tratta di due ragazzi di 21 anni e di una donna di 18.

Sul posto il 118 con un'ambulanza e un'automedica e i carabinieri della Compagnia di Legnano per la ricostruzione dell'accaduto. I feriti sono stati portati in ospedale a Legnano.