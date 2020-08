Incidente ad Arluno, cade dalla moto: uomo in condizioni disperate

Un uomo è stato trovato in arresto cardiaco dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto. È successo sabato pomeriggio, intorno alle 16:20, ad Arluno, in via Francesco Baracca.

Sul posto sono accorsi elisoccorso e ambulanza del 118, che dopo aver soccorso il centauro, un 50enne che non è ancora stato identificato, l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Magenta.

Gravissime le condizioni del centauro che al momento dell'arrivo degli operatori di Areu era incosciente e in arresto cardiaco. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, che potrebbe non aver coinvolto altri veicoli, sono affidati ai militari.