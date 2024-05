Incidente ad Arluno, schianto tra un furgone e un camion: gravissimo 38enne

Prima lo schianto, poi le sirene del 118 e la corsa in ospedale. Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente tra un furgone e un camion in via per Turbigo ad Arluno (hinterland nord-ovest di Milano) nel tardo pomeriggio di martedì 14 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 18.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della stazione di Busto Garolfo, sul posto per i rilievi. Stando a una primissima ricostruzione sembra che il furgone abbia impattato frontalmente contro il camion durante una manovra.

Le condizioni del conducente del 38enne alla guida del furgone sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato all’ospedale di Legnano con manovre di rianimazione in corso. Le sue condizioni sono disperate. Illeso, invece, il conducente del camion che ha rifiutato i soccorsi.