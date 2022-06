Pirata travolge e uccide due uomini sulla Teem: arrestato 3 ore dopo l'incidente

Dopo circa 3 ore di ricerche è stato trovato e arrestato il conducente del tir che ha travolto e ucciso due automobilisti lungo la Teem (A58), la tangenziale est esterna di Milano. Per l'autista, un italiano femato intorno alle 21 a Muggiano, il pm di Milano Paolo Storari ha disposto i domiciliari. L'uomo, che si sarebbe difeso dicendo di non averli visti, è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Il dramma si è consumato alle 17.45 nel territorio comunale di Melzo, tra le interconnesioni con la A58, proprio la Teem, e la Brebemi, in direzione Agrate. Due le vittime: un 51enne e un 55enne, entrambi morti sul colpo. I soccorritori, intervenuti sul posto con gli equipaggi di un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.

I rilievi per ricostruire le cause del tragico schianto sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. Sembra, stando a quanto appreso da MilanoToday, che il 51enne e il 55enne fossero e bordo di un furgone bianco. Durante la corsa, avrebbero accostato davanti alla cuspide spartitraffico perché stavano perdendo il carico e sarebbero scesi per legarlo meglio. In quell'istante, però, sarebbero stati falciati da un mezzo, con ogni probabilità un tir, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ai due.

A dare l'allarme sarebbe stato un automobilista che si trovava dietro il punto dell'incidente e che potrebbe aver annotato la targa del camion fuggito. Nel tratto dello schianto erano presenti delle telecamere ma la testimonianza dell'automobilista è stata decisiva per gli uomini della polizia stradale di San Donato per risalire al presunto pirata.

Foto - Il luogo dell'incidente