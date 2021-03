Assago, terribile schianto tra un'auto e una moto sulla provinciale: grave un 53enne

È stato trasportato in codice rosso la pronto soccorso dell'Humanitas, le sue condizioni sono gravi

È stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas il motociclista di 53 anni che è rimasto ferito in un incidente con un'auto sulla Sp184 a Assago nella tarda mattinata di martedì 2 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 12.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che l'uomo, in sella a una moto, sia rovinato al suolo dopo una collisione con un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto sia un'ambulanza che un'automedica. Il 53enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rozzano, secondo quanto trapelato sarebbe cosciente ma avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo.