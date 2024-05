Laura e Claudia uccise al casello: assolto il guidatore perché incapace di intendere

Assolto perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti il 39enne che il 18 febbraio 2023 aveva travolto in auto Laura Amato e Claudia Turconi, uccidendole. Lo ha deciso il gup di Milano, Tommaso Perna, che ha disposto per l'uomo la misura di sicurezza in una Rems, da rivalutare tra due anni. Il 39enne è stato sottoposto a due perizie psichiatrice nella fase delle indagini che non hanno lasciato spazio ai dubbi.

Quella notte, verso le 2.30, l'uomo aveva colpito l'auto con a bordo Laura e Claudia alla barriera autostradale Ghisolfa sulla A4 senza frenare. L'uomo era stato accusato di omicidio stradale ed era stato sottoposto a misure di sicurezza prima in ospedale e poi in una comunità. A incidere sulle sue facoltà era stato un disturbo psicotico di cui soffre da anni, psicosi paranoide con crisi "da fine del mondo", e non l'hashish o le benzodiazepine assunte. Il 39enne era già stato dichiarato incapace di intender e di volere in passato, in un procedimento per rapina, lesioni e violenza privata. Eppure non gli era stata tolta la patente.

La notte del 18 febbraio

Il giorno prima, il 17 febbraio, avrebbe dovuto imbarcarsi in un volo diretto in Marocco. Si trovava a Malpensa, ma qualcuno aveva notato il suo stato d'agitazione e lo aveva accompagnato al presidio medico dell'aeroporto. Qui gli erano state somministrate 50 gocce di calmanti, poi era stato trasferito all'ospedale di Gallarate. Il 39enne, però, si era allontanato dal nosocomio e aveva chiamato un cugino per chiedergli di accompagnarlo a Malpensa a recuperare la macchina. Si era fermato in una piazzola di sosta a riposare e poi aveva ripreso la marcia, fino allo schianto a 150 chilometri all'ora al casello.

Laura Amato e Claudia Turconi tornavano da una festa di compleanno, quella di Laura che aveva compiuto a gennaio 54 anni. Originaria di Catania, lavorava a Milano da cinque anni come operatrice socio sanitaria alla Clinica Macedonio Melloni, aveva un figlio. Claudia aveva 59 anni e, come Laura, faceva l'operatrice socio sanitaria alla Fondazione Colleoni di Castano Primo. Viveva a Rescaldina e aveva quattro figli.