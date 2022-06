Travolse e uccise una donna con il bus Atm: stava scrivendo su una chat a luci rosse

Avrebbe avuto il telefono in mano (e avrebbe scambiato più messaggi per organizzare un incontro a luci rosse) l'autista Atm della linea 727 che l’11 dicembre del 2020 in via Gorki a Cinisello Balsamo travolse e uccise una donna di 53 anni, Cristina Conforti. È quanto emerge dalla conclusione delle indagini della procura di Monza che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell'autista, attualmente imputato per omicidio stradale. L'udienza si terrà settimana prossima.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dal sostituto procuratore Michela Versini l'autista Atm non avrebbe prestato "adeguata attenzione alla guida, essendo impegnato in conversazioni scritte via Facebook", tanto da "urtare con il pneumatico il cordolo in cemento del marciapiede, non accorgendosi della presenza del pedone", così "colpendola con il cristallo del parabrezza e proiettandola alla base dell’autobus" per poi investirla e "trascinarla fino alla fine della corsa".

L'incidente

Tutto era accaduto poco prima delle 15:30 dell'11 dicembre 2020 in via Gorki, la strada che costeggia il Parco Nord e porta all'ospedale Bassini. A nulla erano serviti i soccorsi: sul posto erano intervenuti i sanitari del 112 con un'ambulanza e un'automedica ma i soccorritori non avevano potuto fare altro che constatare il decesso.