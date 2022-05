Incidente a Bollate, 23enne ferita gravemente

Una ragazza di 23 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente. L'episodio intorno alle 16.30 di martedì 3 maggio in via San Bernardo a Bollate, hinterland nord di Milano, dove sono accorse due ambulanze del 118 e la polizia locale. A scontrarsi un'auto e una moto.

Delle tre persone soccorse, due, un 17enne e un 18enne, hanno rifiutato le cure, mentre la terza, una giovane di 23 anni, a causa dei pesanti traumi riportati nell'impatto, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. In base a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, la ragazza era comunque cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori.

Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro: sul posto una pattuglia della locale sta lavorando ai rilievi che serviranno a ricostruirla. A scontrarsi sarebbero stati un'auto e una moto.