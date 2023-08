Auto in acqua dopo uno schianto: grave una donna

Una donna in gravi condizioni dopo che l'auto su cui stava viaggiando è caduta in un fosso d'acqua. L'incidente nella prima mattinata di lunedì 7 agosto sulla strada provinciale 26 all'altezza di Turano, nel Lodigiano.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, due ambulanze e un'automedica del 118, vigili del fuoco, che hanno recuperato il veicolo caduto, e carabinieri. In base a quanto ricostruito, uno schianto tra auto ha spinto una delle due in acqua. Ad avere la peggio la passeggera della macchina precipitata nel fosso, una 52enne che a causa di pesanti traumi alle gambe e all'addome è stata trasportata all'ospedale di Cremona in codice rosso.

Ferite anche altre tre persone. La donna alla guida dell'auto finita in acqua, una 51enne, è stata trasferita in codice giallo al San Matteo di Pavia per traumi al braccio e al torace. Lievi conseguenze per il secondo automobilista, 38 anni, che è stato portato in verde all'ospedale di Lodi, e la passeggera a bordo della sua macchina, una 32enne che è stata medicata sul posto. Ai militari spettano i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità.