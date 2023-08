Schianto a Milano sulla circonvallazione, ambulanza si ribalta

Incidente stradale tra un'auto e un'ambulanza sabato sera in viale Monte Ceneri a Milano, lungo la circonvallazione esterna. È successo all'angolo con via Bartolini intorno alle nove e mezza. A causa dell'impatto, l'ambulanza si è ribaltata.

Coinvolte in tutto sei persone: un bambino di 11 anni, un ragazzo di 20 e una ragazza di 24, e poi una donna di 32 e due uomini di 52 e 55 anni. Diversi i mezzi di soccorso del 118 arrivati sul posto. Alla fine delle operazioni, i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale di due feriti in codice giallo, al Niguarda e al San Carlo.

In viale Monte Ceneri si sono recati anche i vigili del fuoco, per coadiuvare i soccorsi, e la polizia locale, per stabilire l'esatta dinamica dello schianto.