Donna sfonda le barriere e 'vola' con l'auto sui binari

Un'auto sui binari, a Seveso. È accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 febbraio quando una Nissan con al volante una donna di 41 anni è finita sui binari ferroviari dopo che la guidatrice ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha sfondato le barriere di protezione, e si è fermata in mezzo all'area di circolazione dei convogli. In quel momento fortunatamente non era in transito alcun treno ma l'incidente ha causato inevitabili disagi e ritardi anche al traffico ferroviario.

La chiamata con la richiesta di intervento è partita alle 18.18 da Seveso e i primi a prestare soccorso alla signora prima dell'arrivo di un'ambulanza e delle forze dell'ordine sono stati alcuni cittadini che hanno assistito al sinistro.

La donna stava guidando lungo le strade del comune brianzolo quando, all'altezza di via Confalonieri, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La donna è stata poi soccorsa in codice giallo e trasferita in ambulanza all'ospedale di Desio. Pesanti le ripercussioni sul traffico e sulla circolazione dei treni giovedì in serata.