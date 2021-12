Va con l'auto sui binari e resta "incastrato": tram bloccati a Milano. Foto

Bloccata l'auto, bloccati i tram. Singolare incidente stradale verso le 19.50 di giovedì sera a Milano, dove una macchina - una Bmw serie 1 - è rimasta incastrata sui binari del tram in viale Regina Giovanna, poco dopo l'incrocio tra viale Tunisia e corso Buenos Aires.

Come già accaduto altre volte in passato, l'automobilista ha imboccato la corsia riservata ai mezzi Atm e dopo poche decine di metri ha dovuto fermare la propria corsa senza avere la possibilità di andare né avanti né indietro.

La presenza del veicolo ha inevitabilmente costretto Atm a deviare la corsa dei tram delle linee 5 e 33. I mezzi in direzione Ortica, ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte, saltano le fermate tra viale Tunisia e piazza Ascoli, mentre la linea verso Lambrate non ferma tra viale Vittorio Veneto e piazza Ascoli. "Sono in servizio bus sostitutivi nelle tratte non percorse dai tram", ha chiarito Atm.