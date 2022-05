Auto finisce sui binari del tram a Porta Venezia

Un'auto sui binari del tram. E' successo a Milano in viale Regina Giovanna, nella zona di Porta Venezia, giovedì sera. La vettura, un Suv di piccole dimensioni, è finita sulla sede tranviaria probabilmente per un errore di manovra dell'automobilista. E' successo, infatti, in un punto adiacente all'attraversamento pedonale.

Il video, diffuso su Instagram, è subito diventato virale. Secondo quanto è stato possibile sapere, le linee 33 e 5 dei tram di Atm hanno subito un rallentamento (video Instagram D.C.) a causa dell'incidente, poi risolto.