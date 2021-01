Trezzano, auto finisce nello scavo in strada: e la macchina viene "risucchiata" dall'asfalto

Incredibile incidente a Trezzano giovedì. Per tirare fuori l'auto sono arrivati i pompieri

Incredibile incidente stradale giovedì pomeriggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove un'auto è finita, letteralmente, in una baca scavata nell'asfalto per un cantiere.

Stando a quanto finora riferito dai vigili del fuoco, la macchina - una Alfa Mito bianca - è "caduta" in uno scavo stradale dove era stata da poco collocata una tubatura del gas ed è rimasta incastrata senza più possibilità di tornare indietro.

Per "liberare" la vettura sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno imbragato la macchina con le cinghie attraverso le ruote e sono poi riusciti a riportarla in posizione normale sull'asfalto. Pesanti, inevitabilmente, i danni alla macchina, soprattutto sul lato destro del veicolo, ma nessuno è rimasto ferito.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale: a loro spetterà il compito di ricostruire le cause per cui il conducente della Mito non si sia accorto del cantiere, "volando" con l'auto nel fosso.