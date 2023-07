'Vola' da ponte e finisce nel canale: incidente scoperto dopo ore, morto 35enne

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale lungo la via Ghisolfa a Rho, Milano. Il 35enne ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava ed è finito oltre il guard rail sul ponte che collega le due sponde del canale della Ghisolfa.

Il tragico schianto è stato scoperto poco dopo il mezzogiorno di venerdì grazie a un runner, che ha notato l'auto cappottata dentro l'acqua. Con molta probabilità l'incidente si è verificato 12 ore prima. Poco prima della mezzanotte era arrivata infatti una segnalazione di sos per un presunto incidente in via Ghisolfa ma il mezzo di base del 118 era rientrato perché non aveva trovato niente.

Venerdì mattina, dopo la chiamata del passante, sul posto sono arrivati due mezzi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ma il personale di ambulanza e automedica non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'automobilista. Presenti anche i vigili del fuoco, incaricati di tirare fuori l'auto dal canale.

La ricostruzione dell'incidente e la dinamica dei fatti è affidata ai carabinieri del Radiomobile di Rho, supportati durante la prima fase dei rilievi dagli agenti della polizia locale di Rho. Resta da capire come mai non si è riusciti a intervenire prima.