Panico sulla Milano Meda, auto contromano provoca incidente

Auto contromano sulla Milano Meda (Ss 35), poi lo schianto frontale, violentissimo. Incidente stradale nella serata di domenica 28 novembre lungo la Ss 35, all'altezza dello svincolo della Tangenziale nord.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 23 quando - secondo quanto al momento emerso - un 27enne a bordo di una Opel sarebbe uscito contromano da una stazione di servizio. Dopo aver percorso qualche metro nella direzione di marcia opposta, il mezzo si è schiantato contro una Ypsilon con a bordo una coppia di coniugi, marito di 58 e moglie di 54 anni.

L'impatto è stato molto violento e sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica insieme ai vigili del fuoco e a due pattuglie della polizia stradale di Milano. Ad avere la peggio l’uomo di 58 anni portato in gravi condizioni a Niguarda con diversi traumi fra cui testa e volto.

La donna e il 27enne invece sono finiti in ospedale in codice verde. L'ennesimo grave incidente causato da un mezzo contromano in strada dopo quello che ha visto coinvolto solo poche ore prima Johnny Carera, manager sportivo sull’A4 nella nottata di sabato.