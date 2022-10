Auto contromano in galleria provoca incidente: due donne morte

Un'auto contromano nella Galleria di Dervio (Lecco) ha provocato un incidente mortale lungo la strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega Milano e la Valtellina. Due persone, due donne, sono morte a seguito di un violento schianto frontale. Hanno 27 e 56 anni, come confermato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con tre ambulanze e un'automedica. Una terza persona, un uomo di 47 anni, è stata trasportata in ospedale a Gravedona in codice giallo.

Un tratto della carreggiata in direzione Nord, riporta LeccoToday, è stato provvisoriamente chiuso al transito per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 17 all'altezza del chilometro 80. Dopo l'allarme, scattato in codice rosso, sono presto giunte sul posto le ambulanze del Soccorso Bellanese e del Soccorso degli alpini di Mandello, con loro anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco.