Auto travolge moto e si schianta nel dehor di un locale (tra i soccorritori spunta Beppe Sala)

Grave incidente domenica sera in via Felice Bellotti a Milano, in zona Porta Venezia. Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 19, un'auto ha travolto un motociclista e ha poi finito la propria corsa contro il dehor della pizzeria che si trova al civico 13.

Ad avere la peggio è stato l'uomo di 44 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote: soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. In ospedale, in codice verde al Fatebenefratelli, anche la 66enne che era al volante dell'auto.

Tra i soccorritori - come testimoniano le foto condivise dalla pagina Instagram "Milanobelladadio", poi ripostate dall'associazione Sos Milano - è spuntato anche il sindaco Beppe Sala, che ha assistito a tutta la scena. Pesanti i danni alla struttura esterna del ristorante. I rilievi del caso sono stati affidati alla polizia locale.