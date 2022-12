Incidente a Milano, Suv fuori controllo sfonda la fermata del tram

La fermata distrutta, l'auto ferma sui binari di traverso e i soccorritori intorno. Incidente all'alba di sabato 24 dicembre a Milano, dove una macchina fuori controllo ha centrato una fermata del tram e ha finito la propria corsa sulla "corsia" riservata ai mezzi di Atm.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 6.30 in viale Certosa, all'altezza dell'incrocio con via Giannini. Il Suv, per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito in pieno alcuni pali della segnaletica stradale, ha sfiorato la pensilina ed è poi "volato" sui binari.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Atm, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, che ha visitato il 46enne che era alla guida, che ha rifiutato il trasporto in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, che dovrà ricostruire la dinamica dello schianto, nel quale non sarebbero coinvolti altri veicoli. Ferma la circolazione dei tram 14 in entrambe le direzioni.