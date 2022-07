Schianto a Rozzano, l'auto va fuori strada: tra i feriti un bambino di 2 anni

Incidente stradale a Rozzano nel pomeriggio di martedì 5 luglio. E' successo in zona Ponte Sesto, in via Di Vittorio, pochi minuti dopo le sei.

Una vettura, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada dopo che la persona al volante ha perso il controllo. A bordo dell'automobile c'erano un uomo di 69 anni, una donna di 66 anni e un bambini di 2 anni. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze ed un'automedica, allertate in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco arrivati da Milano e la polizia locale di Rozzano.

Dopo oltre un'ora erano ancora in corso le operazioni di soccorso. Le condizioni dei feriti sono apparse comunque meno gravi dell'inizio.