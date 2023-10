Incidente in A4, Audi travolge il furgone degli operai: due feriti

Grave incidente stradale mercoledì mattina sull'autostrada A4. Poco dopo le 8, stando alle prime informazioni finora apprese, un Audi Q3 e un furgone di un cantiere si sono schiantati tra loro nel tratto compreso tra le uscite di Rho e Arluno, in direzione Torino.

Due i feriti: un 29enne e un 35enne, il guidatore della macchina e un operaio, soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche del 118. Il conducente del veicolo ha riportato un trauma al bacino ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, il lavoratore - con traumi su tutto il corpo - è invece finito al San Carlo. Nonostante il violento impatto, entrambi sono stati ricoverati in codice giallo, in condizioni delicate ma non in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. Stando ai primi accertamenti, sembra che l'Audi abbia tamponato in pieno il furgone degli operai, che pare in quel momento fosse fermo.