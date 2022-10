Auto travolge i clienti seduti ai tavolini di un bar del Politecnico: l'incidente

Incredibile incidente stradale in via Camillo Golgi, zona Città Studi a Milano. Intorno alle 17 di martedì, una vettura ha travolto alcuni pedoni che in quel momento si trovavano sul marciapiede e nei tavolini nel dehor del bar del Centro Sportivo Giurati del Politecnico.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica e, stando ai dettagli dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (118), sono state tre le persone soccorse. Per fortuna nessuna di loro è grave pericolo e il codice d'intervento è passato da rosso a verde nel giro di un'oretta: i pazienti hanno dai 21 ai 27 anni. Solo il caso ha permesso che i feriti non fossero molti di più, visto che si tratta di uno spazio molto frequentato proprio a quell'ora del giorno.

La polizia locale ha fatto presenza con alcune pattuglie e si è incaricata di portare a compimento i rilievi. La dinamica, secondo i primi riscontri, è abbastanza chiara: il conducente della vettura, una Volkswagen Golf bianca, avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo sul marciapiede prima e sul dehor poi. La corsa della Golf, dopo aver travolto persone, sedie, tavolini e ombrelloni, si è arrestata solo contro la facciata laterale del locale.

Sulla strada, altezza via Celoria, davanti al Politecnico, il traffico è rimasto rallentato a lungo, come comunicato da Infomobilità su Twitter, per permettere i soccorsi e i rilievi.