Auto sul marciapiede travolge i ragazzi davanti al Politecnico: l'incidente

Incidente stradale in via Camillo Golgi, zona Città Studi a Milano. Intorno alle 17 di martedì, secondo le prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, una vettura ha travolto alcuni pedoni: che in quel momento si trovavano verosimilmente sul marciapiedi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica e, stando ai primissimi dettagli, sono tre le persone soccorse. Per fortuna nessuna di loro è grave pericolo e il codice d'intervento è passato da rosso a verde: i pazienti hanno dai 21 ai 27 anni.

La polizia locale è sul posto per fare i rilievi. La dinamica è ancora da chiarire. Sulla strada, altezza via Celoria, davanti al Politecnico, il traffico è rallentato, come comunicato da Infomobilità su Twitter.