Incidente in A4, schianto tra auto e moto: grave un 30enne

Grave incidente giovedì sera sull'autostrada A4. Teatro dello schianto, avvenuto pochi minuti dopo le 20, è stato il tratto di strada tra l'uscita di Cormano e lo svincolo di Milano Certosa. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro un'auto e una moto, una Suzuki 600.

Ad avere la peggio è stato l'uomo che era alla guida della motocicletta, un 30enne di Novara. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono delicate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. Stando a quanto ricostruito, l'impatto è avvenuto in un punto dell'autostrada in cui una corsia è chiusa per lavori. La macchina avrebbe cambiato corsia per spostarsi in quella libera, ma in quell'istante sarebbe arrivata la moto a forte velocità, che avrebbe superato il veicolo ma poi sarebbe stata tamponata. Da lì, il volo sull'asfalto del 30enne.