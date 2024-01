Incidente a Cesano Boscone, schianto tra auto e moto: gravissima una donna

Grave incidente stradale martedì mattina a Cesano Boscone, nel Milanese. Pochi attimi prima delle 8.30, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono schiantate tra loro in via Isonzo, a poca distanza da una rotatoria.

Ad avere la peggio è stata una donna di 33 anni, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e due auto mediche, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso del Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono molto delicate e la prognosi è riservata.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Cesano Boscone, a cui è affidato il compito di ricostruire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.